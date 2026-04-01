北海道限定商品｢白いブラックサンダー｣は2011年に北海道みやげとして発売を開始以降、北海道みやげの新定番に成長しています。発売15周年を迎えたことを記念して、パッケージがリニューアルされ、ミルク感を一層引き立てるような味わいに。また、北海道ならではの複数のアニバーサリー施策も予定されています。さっそく紹介していきます。 ミルク感を一層引き立てるような味わいにリニューア