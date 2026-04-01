米女子「フォーティネット・ファウンダースカップ」に出場した渋野日向子。フォーティネットは通信セキュリティー大手で、今年からLPGAの大会スポンサーを始めた。 「私のためかと…」渋野日向子が失敗談を暴露 「ファウンダースカップ」という大会は何年も前から行われており、昨年はフロリダ州で開催されていたし、それ以前はアリゾナ州で開催されていた時期もあるが、今年はフォ&