今年1月、神奈川県鎌倉市で起きた強盗傷害事件で逮捕された男3人が、2月に千葉県君津市の住宅で起きた強盗傷害事件の実行役として再逮捕されました。強盗傷害などの疑いで再逮捕されたのは、大湖優介容疑者（27）、内山僚太容疑者（28）、宮川快容疑者（35）の3人です。3人は今年2月2日の未明、君津市の住宅に押し入り、住人の男性（78）を押し倒してけがをさせたうえ、現金およそ140万円などが入った金庫を奪った疑いがもたれてい