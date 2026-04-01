ニューヨーク株式市場では、一部報道からイランをめぐる戦闘の早期終結に期待感が広がり、株価は1100ドルあまり値上がりして取引を終えました。先月31日のニューヨーク株式市場では、一部でトランプ大統領が側近に対し「ホルムズ海峡が封鎖されたままでも軍事作戦を終了する意向を伝えた」と報道されたことから、イランをめぐる戦闘の早期終結に期待感が広がり、買い注文が先行しました。ダウ平均株価は前日に比べて1125ドル高い、