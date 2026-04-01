日本―イングランド前半、先制ゴールを決める三笘（7）＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】サッカーの日本代表は3月31日、ロンドンのウェンブリー競技場で行われた国際親善試合でイングランド代表に1―0で競り勝ち、初勝利を挙げた。日本は前半に速攻から三笘（ブライトン）が先制。後半は終盤に押し込まれてピンチもあったが、粘り強く守った。1月19日時点の世界ランキングは日本が19位で、イングランドは4位。ワールドカッ