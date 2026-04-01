【ストックホルム＝平地一紀】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）欧州予選は３１日、各地でプレーオフ決勝が行われ、日本と本大会で対戦するＢ組は、スウェーデンがポーランドに３―２で競り勝ってＷ杯出場を決めた。スウェーデンは２大会ぶり１３度目の出場となり、６月２５日のＷ杯１次リーグ第３戦（米ダラス）で日本と顔を合わせる。スウェーデンは、同点の後半終了間際、ウクライナとの準決勝でハットトリック（３得点）を