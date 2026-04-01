大分県日田市の市民有志がウクライナ侵攻をきっかけに4年前から毎週金曜日の夕方に実施している「スタンディング」が、3月27日で200回目を迎えた。実施場所のJR日田駅前には通常よりも多い25人が集まり、世界平和などを訴えるメッセージボードを手に「戦争反対」と訴え、行き交う人や車に手を振った。集まったのは「憲法九条を守る日田の会」を中心としたメンバーたち。冒頭、同会代表の橋本雅文さんが、ウクライナ侵攻や中東