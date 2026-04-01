JR日田彦山線の駅だった旧大鶴駅（大分県日田市大肥）を活用した「大鶴駅公園」が整備され、3月29日に完工式があった。2017年の九州豪雨で被災して鉄道が不通になった旧駅は、地域住民が集う拠点として再生した。出席した地元関係者たちは、思い出や歴史を残す拠点の新たな門出を祝った。旧駅は1937年に開業。九州豪雨で被災後、BRT（バス高速輸送システム）が運行するようになり、駅機能はなくなった。地域で親しまれた玄関口