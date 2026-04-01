熊本県荒尾市の市花「梨の花」を観賞しながら歩く恒例イベント「あらお梨の花元気ウォーク」（実行委員会主催）が3月28日、市内の約8キロのコースであった。子どもから高齢者まで県内外から406人が参加し、白くかれんな花が広がるナシ園の光景を満喫した。ゆめタウンシティモールを発着点とするコース。参加者は、生産者が人工授粉の作業に追われるナシ園や桜の花が見頃の野原八幡宮参道、乳牛ののどかな鳴き声が響く牧場前な