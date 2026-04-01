長崎県は30日、2025年度のカネミ油症検診を受けた県内在住の63人のうち、五島市の80代男性を新たに油症患者と認定した、と発表した。同市の60代男性と70代女性の2人も、患者と同居が確認できれば患者と認める「同居家族」に認定した。県内在住の生存認定患者は410人となった。