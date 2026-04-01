給付と減税を組み合わせる「給付付き税額控除」について、政府、与党が資産把握を含めないなどの「簡易型」の導入を検討していることが分かった。政財界から早期の導入を求める声が相次いでいることから、超党派の「社会保障国民会議」で、4月中にも簡易型の制度設計に向けた議論に着手する方針。複数の関係者が明らかにした。給付付き税額控除は、現金を支給する「給付」と、所得税額から一定額を差し引く「控除」を使い、物