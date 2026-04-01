長崎県平戸市は3月中旬、交流サイト（SNS）や電話による相談事業などに取り組むNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」と連携協定を結んだ。市は自殺対策の専任職員を配置し、同法人と情報を共有しながら対応に当たる。この他、市と同法人の職員同士で意見交換することで支援の質の向上を図り、相談窓口の周知を強化するという。同法人と協定を結んだ自治体は県内で初めて。同法人に相談があった場合、本人の同意を得