快適性と品格を両立した高級感漂う仕様とは？日常の移動を支えるクルマにおいて、機能性と快適性はもちろんのこと、持つ人の感性に響く“質感”もまた重要な要素になりつつあります。そうした中で、トヨタ「カローラツーリング」の最新モデルは、実用車としての枠を超え、上質さをさりげなく演出する一台へと進化を遂げています。【画像】超カッコイイ！ これが“高級感ハンパない”トヨタ最新「ステーションワゴン」の姿です