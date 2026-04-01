色とりどりのチューリップが楽しめる「チューリップまつり」が福岡県久留米市野中町の石橋文化センターで開かれている。5日まで。入園無料。20品種約1万3000本のチューリップが植えられており、見頃は12日ごろまでという。3月28日には、園内5カ所に設置されたスタンプを集めるとオリジナルステッカーがもらえる催しや、お菓子などを販売するマルシェがあり、多くの家族連れでにぎわった。久留米市高良内町の草場サトミさん（82