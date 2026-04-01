「このバスを乗っ取ります」 「西鉄高速バスジャック事件の被害者で、山口由美子と言います。今日は佐賀県から来ました。事件のバスの中の様子から、少し話していきたいと思います」 【この記事に関する画像を見る】「バスジャック」背景にあった少年の“いじめと孤立”「誰にも話を聞いてもらえんかった。辛かったと思う」 12月3日、岡山市北区の岡山商科大学【画像①】で学生たちに語り掛けたのは、2000年5月「西鉄バス