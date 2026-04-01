西日本政経懇話会の3月例会が3月30日、福岡県飯塚市であり、NPO法人となりのかいご（神奈川県厚木市）の川内潤代表理事が「親不孝介護で離職を防ぐ！経営者・自治体が取り組むべきこととは？」と題して講演した。要旨は次の通り。1980年は高齢者1人を7・4人で支えていたが、2020年は2・1人にまで減少している。85歳以上になると約6割が介護が必要となる。介護が必要となる理由は認知症や骨折転倒など多様で、対応方法も異な