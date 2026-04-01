福岡県小郡市光行の「光行チューリップ園」で今年も約1万2千本のチューリップが見頃を迎えている。地元住民でつくる「光行水土里（みどり）の会」（西山政樹会長、62人）が休耕田約3千平方メートルを活用して15年ほど前から栽培。晴れた週末には多くの家族連れが訪れ、赤や黄、ピンクなど多彩な花を眺めたり、写真に撮ったりして楽しんでいる。西山会長によると、チューリップは10日ごろまで楽しめそう。「花言葉は思いやり