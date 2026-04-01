お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。果たしてそこに見え隠れする本心とは……？第1話義母のおすそ分け【編集部コメント】お義母さん側は「よかれ」と思って、おすそ分けを渡しているのでしょう。少しでも