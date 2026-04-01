福岡県選挙管理委員会は、2月8日投開票の衆院選で抽出調査した県内の年代別投票率を発表した。70代、80歳以上を除く全ての年代で前回2024年の調査を上回り、30代の増加幅（5・58ポイント増）が最も大きかった。投票率が最も高かったのは60代の68・94％。県全体の投票率は54・41％（前回比2・82ポイント増）だった。