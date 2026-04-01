歴史のある港を生かし、にぎわいを創出しようと長崎県佐世保市が進める「三浦地区みなとまちづくり計画」が物価高騰のあおりを受けている。計画の核となる湾岸のホテルは、意欲を示した2事業グループが建設費の高騰などを理由に辞退。市は再公募する方針だが、2029年4月を想定した開業が1年は遅れる。