衆院選に大勝した勢いで、国会を意のままに動かせると思ったのか。高市早苗首相は国会を軽視する姿勢を改めるべきだ。首相は2026年度当初予算案を3月末までに成立させるよう自民党に指示し、衆院の審議は大幅に短縮された。だが少数与党の参院では、ごり押しが通らなかった。国会は当初予算案成立までのつなぎとなる暫定予算を11年ぶりに成立させた。一般会計の歳出総額は約8兆6千億円で、年度当初に不可欠な社会保障関係