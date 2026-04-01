福岡県は31日、県職員の4月1日付の定期人事異動を発表した。対象は前年並みの2725人で、39人の女性職員を課長級に登用した結果、女性の管理職は155人となった。全管理職（550人）に占める女性の割合は28・2％（前年比3・7ポイント増）に上り、過去最高を更新。組織改編では政策の企画や立案をけん引する「政策企画部」を新設し、57年ぶりに知事部局を従来の10部から11部に増やした。新規採用は439人。市町村振興や人材育成など