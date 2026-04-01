福岡県教育委員会は、教員と事務職員の31日付と4月1日付の人事異動を発表した。退職者を含む異動総数は5194人（前年度比957人減）で、市町村立と県立学校の教職員の新規採用は計1031人（同73人減）となった。市町村立と県立学校の女性管理職は計528人。女性の割合は校長が30・8％、副校長・教頭が36・8％。主な幹部人事では副教育長に理事兼教育総務部長の田中直喜氏（58）、教育監に高校教育課主幹指導主事の工藤宏敏氏（56）