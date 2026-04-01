米国帰りの右腕を見事攻略した。四回1死満塁。ソフトバンクの周東が楽天前田健から左犠飛を放ち、勝ち越しの走者が生還した。リードを守り切り、開幕から全て逆転勝ちで4連勝。試合後の小久保監督は「ほぼほぼ変化球で真っすぐを見せ球という中、対応してくれた」と日米通算165勝を誇る右腕から2得点した打線をたたえた。攻略の先頭に立ったのは、同じ1988年生まれの柳田だった。二回に左前打を放つと、三回2死一、二塁。高め