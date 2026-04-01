2018年11月に約60年の歴史にいったん幕を下ろした福岡市・中洲のジャズ喫茶「リバーサイド」が、5月15日に再オープンする。「西日本一の老舗」とされ、九州のジャズ文化をリードしてきた。入居ビルの建て替えやマスターの病もあり閉店したが、当時の出演者や常連客、地域住民らが一肌脱いで7年半ぶりの再開にこぎつけた。