◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に三笘薫のゴールで1―0で勝利した。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙となった。ゲーム主将を務めたMF堂安律は試合を振り返り「ちょっと守備の時間が長い試合展開になりましたけど、W杯を想定するとこういう時間帯もあると思いますし、開き