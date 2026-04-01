堺市教育委員会は４月１日付の公立学校などの教職員の人事異動を発表しました。 【画像を見る】小学校や中学校の校長・教頭先生はどこへ行ったん？【全部見る】 今回の異動対象は899件で、前年度の861件から38件増加しました。 今年度から教育現場の活性化のために異動のサイクルを短くしたため、一般教職員の異動対象が少し増えたということです。 内訳は次の通りです。▼校長：47件(うち昇任16件)▼教頭：58件(