イランの革命防衛隊は、アメリカ企業がイラン攻撃に関与しているとして、グーグルやアップルなど18社を4月から標的にすると警告しました。イランの革命防衛隊は31日の声明で、「アメリカ企業がイランでの攻撃対象の特定や追跡などに関与している」と主張した上で、大手IT企業のグーグルやアップルなど18社を名指しして標的にすると警告しました。現地時間で、4月1日の午後8時以降、中東地域にあるこれらの企業の事業所が、報復攻撃