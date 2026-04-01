◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-3 広島(31日、神宮球場)ヤクルトの球団マスコット・つば九郎が31日、ホーム球場である神宮球場に登場し、スタンドから声援や拍手が沸き起こる一幕がありました。つば九郎は、昨年2月、活動を支えてきた社員スタッフが亡くなったことを受け、昨季は活動休止となっていました。そして球団は、15日につば九郎の活動再開を報告。ホーム開幕戦となるこの日、その動向が注目されました。すると試合前に