ドル円、１５８円台に下落月末期末で巻き返し強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが強まり、ドル円は１５８円台に下落した。本日の市場は月末期末ということもあり、全体的に３月の動きの巻き返しの動きが強まった。為替市場はドルロングを調整する動きを強めている。 市場は、中東情勢をにらんでトランプ大統領の発言に市場は神経質になる中、米国のイラン紛争からの早期撤退の可能性を見極め