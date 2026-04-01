NY原油先物5 月限（WTI）（終値） 1バレル＝101.38（-1.50-1.46%） ニューヨーク原油は下落。米軍のイランでの地上戦の可能性やイランと見られるクウェート船籍の石油タンカー攻撃、さらにはイエメンのフーシ派の米国やイスラエルに対する宣戦布告などで、アジアの時間帯の朝方に急騰したが、トランプ米大統領がホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態でも軍事行動を終了させる用意があると側近