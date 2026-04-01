三笘薫 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月1日（水）国際親善試合 日本 vs イングランド ＠ロンドン ウェンブリー・スタジアム＞ サッカー日本代表は現地3月31日（日本時間4月1日）に国際親善試合でイングランド代表と対戦して1-0で勝利を収めた。 前半にカウンターから三笘薫がゴールを挙げると、これがそのまま決勝点となり、W杯前最後の遠征を2連勝という最高の形で締めくくった。 英国に遠征中の日本