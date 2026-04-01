東京の治安と都民の安全を守るために、熱い正義感と清い倫理観をもって……という警察モノではない。舞台は警視庁広報課。上意下達の人間関係と組織の論理に振り回され、担当部署間の調整だけでなく、敏（さと）いオールドメディアとの駆け引きに奔走。国民の「知る権利」を重んじるテイで、世論をうまく誘導するのも仕事の一つ。見ているだけで胃が痛むようなこの部署を主軸に描くのが「東京P.D.警視庁広報2係」である。【写真