◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）ヤクルトが今季の神宮開幕戦で広島との“無敗対決”に完勝し、前年最下位チームとしては２００２年の阪神以来、２４年ぶりの開幕４連勝とした。球団マスコットのつば九郎も復活。池山隆寛監督（６０）のもと、快進撃が続く。池山監督の神宮クラブハウスの監督室には幼少期から「大ファンだった」という長嶋茂雄さんからの贈り物が飾られている。それが洋画家の絹谷幸