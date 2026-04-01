◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）大阪桐蔭が智弁学園（奈良）を７―３で下し、４年ぶり５度目の優勝を果たした。春の優勝５回は東邦（愛知）に並ぶ歴代最多記録で、同２位タイとなる春夏通算１０度目の日本一。決勝戦は１０戦全勝となった。背番号１０の１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が毎回の１５奪三振で３失点完投。決勝９イニングでの１５奪三振は１０１年ぶりの快挙で、左腕では大