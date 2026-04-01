◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝スウェーデン３―２ポーランド（３１日）欧州プレーオフの決勝４試合が行われ、本大会の１次リーグで日本が入るＦ組のラスト１枠はスウェーデンに決定した。ポーランドを３―２で下した。＊＊＊スウェーデンのＷ杯出場権獲得により、Ｗ杯本大会での日本の対戦相手が確定した。初戦の相手はポットＡのオランダ。日本時間１５日午前５時に米ダラスで対戦する。日本は