「ミヤネ屋」の牙城崩れるMCの宮根誠司氏（62）の勇退により日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）が9月末に終わる。このため、午後2時台の情報番組に関心が集まっている。2025年度の個人視聴率争いは関東、関西、名古屋のいずれもTBS系「ゴゴスマ −GO GO！Smile！−」（同）がトップだった。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】「そりゃ勝つわ」石井アナを支える「ゴゴス