令和のコメ騒動はここにきて、消費者も無視できない重大な局面を迎えつつある。コメ価格の下落が止まらなくなっており、暴落さえも現実味を帯びてきたからだ。以前は5キロ5000円台で店頭に並べられていたコメが、都内のスーパーでは特売品だとはいえ2900円台で売られるようになっている。原因は消費者が高価な国産米の購入を断固として拒否したからだ。いや、コメそのものを買わなくなったと言ってもいいだろう。（全2回の第1回