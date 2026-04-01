アメリカによるイラン攻撃は対岸の火事ではない。それがもたらす「原油高」、あるいは株式市場への影響を、われわれはどう受け止めればいいのか。田中辰巳氏（危機管理コンサルタント）が勧める自衛策とは。＊＊＊【実際の写真】“ガッツポーズで絶叫”だけじゃない！ホワイトハウスが公開した「高市首相」の姿危機管理では常に最悪の事態を想定しておく必要があります。アメリカは、イランの主要原油積み出し拠点であるカ