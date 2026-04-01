2025年３月のブルト仕様EL登場に続き、同年11月には国鉄タイプの12系客車がデビュー。2026年になってからも、昭和の「夜行座席急行」12時間越え運転、アジア初の「きかんしゃパーシー号」実車運行と、ファンを色めき立たせるニュースが途切れない静岡県の大井川鐵道（大鉄）。大鉄の実態は、もちろん観光専業でなく一般鉄道です。そんなふだん着の大鉄を知りたいと、新金谷駅に隣接する大鉄本社を表敬訪問しました。当日はSLやELダ