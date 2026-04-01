家の中がいつもモノであふれている。整理したいと思いつつ、思い出深いものもあったりしてなかなか捨てられない。「余計な感情を手放して、心身ともにスッキリしたい」という人におすすめの本がある。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書は神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回され