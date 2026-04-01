チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[ビクトリヤ トモバ] 0 - 2 [アナ カリンスカヤ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第2日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス2回戦で、ビクトリヤ トモバと第8シードのアナ カリンスカヤが対戦した。第1セット