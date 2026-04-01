現地３月31日に開催された国際親善試合で、森保一監督率いる日本代表はイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。１−０で勝利を飾った。試合開始早々からボールポゼッションで上回られた森保ジャパン。それでも23分にワンチャンスをものにする。カウンターから三笘薫がドリブルで持ち上がり、左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。後半はイングラン