森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。１−０で勝利を収めた。森保ジャパンは23分に鋭いカウンターから三笘薫がネットを揺らし、先制に成功。その後は終盤にかけて相手の猛攻を受けるも、粘り強く身体を張って守り切り、イングランド相手に史上初めて勝利した。この結果にSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。 「勝っ