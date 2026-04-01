韓国女子ゴルファーのキム・ソルビが、バレエ服に身を包んだ可憐な近況SHOTで話題を集めている。【写真】キム・ソルビ、“そこ”に目が行く貫録スタイルキム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。アリやバレエシューズ、ハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるバレエスタジオで鏡越しに自撮りをするキム・ソルビが写っている。艶やかな黒髪はお団子ヘアにまとめ、白のオフ