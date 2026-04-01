日本人の死生観は急速に変わっています。かつては親族だけではなく、近所の方々にも手伝ってもらうような「一般葬」が主流でしたが、負担感や核家族化などを背景に「家族葬」が半数以上を占める時代に突入しています。新型コロナウイルス禍をきっかけに家族葬は急激に浸透、現在は定着の気配がありますが、背景には「葬儀は高額で面倒」というイメージが透けて見えます。そこで、本記事では急速に変化する弔いの変化について、子に