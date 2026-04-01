現地時間３月31日、日本代表が“聖地”ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。この日のスタメンは、GKが鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ボランチが佐野海舟と鎌田大地で、ウイングバックが堂安律と中村敬斗、２シャドーが伊東純也と三笘薫、CFは上田綺世だった。スコットランド戦と同じく３-４-２-１システムでスタートさせた日本は、４-２-４というゼロトップシステムのイングランドに対し立