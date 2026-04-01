1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1830円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1966.28円高。出来高は1万7322枚だった。 TOPIX先物期近は3609.5ポイントと前日比107.5ポイント高、TOPIX現物終値比111.64ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53030 +1830 17322