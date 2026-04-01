11話P1-1【漫画】本編を読む→「使えるのはマヨネーズだけ…？」2人目の妊娠中、妊娠後期の血液検査から高血糖が発覚。再検査(OGTT=ブドウ糖負荷検査)の結果、下された診断は妊娠糖尿病だった。食べるのが大好きで甘いもの大好きな作者が、食事療法を中心にインスリンを打たず迎えた出産についてわかりやすく描いた漫画が注目を集めている。10万部のベストセラーとなった『月たった2万円のふたりごはん』の著者であるイラストレー