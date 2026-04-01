◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）あれから887日、見事に見返した。細野は、アマ史上最速の158キロ左腕として23年ドラフトの日を迎えたが「東都ドラ1セブン」の中で最後、外れ外れの1位でやっと日本ハムに指名された。その夜。カブス・今永らも師事するトレーナーで、細野を支えてきた北川雄介氏は電話で「俺はありえない（評価）と思うよ。見返してやろう」と熱く語りかけた。東洋大時代、佐々